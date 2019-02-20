Dünya Trumptan suikast tehdidi
AMERİKA

Trump’tan suikast tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu desteklemeye devam eden Venezuela ordu mensuplarını “üstü kapalı” suikastle tehdit ederek, “Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela’nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

Florida’da yaşayan Venezuelalılara konuşan ABD Başkanı, Venezuela ile birlikte Küba ve Nikaragua’yı da hedef alması dikkat çekti. Trump, “Juan Guaido’nun ve Venezuela halkının yanındayız. Artık sadece Venezuela’da değil, Nikaragua ve Küba’da da sosyalizmin ve komünizmin sayılı günleri kaldı” ifadelerini kullandı. Venezuela için barışçıl bir güç devri istedikleri değerlendirmesinde bulunan Trump, bununla birlikte tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

NAZİ GÖNDERMESİ

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro için de, “Vatansever değil, Küba’nın kuklası” dedi.

Trump’ın konuşmasına Venezuela lideri Nicolas Maduro’dan cevap gecikmedi. Maduro, “Trump Miami’de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray’ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı” göndermesinde bulundu. Muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden Trump’a tepki gösteren Maduro, “Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami’den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezuela) sahibi olduklarını sanıyorlar” şeklinde konuştu. Maduro, ABD’ye, “İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Cesedimizi çiğnemesi gerek

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a cevap verdi. Tehditlere rağmen Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya “kayıtsız şartsız sadık kalmaya devam edeceklerini” belirten Lopez, ABD’nin “kukla” bir yönetim kurmak için “cesetlerini çiğnemesi gerektiğini” söyledi.
  • Washington’da sivil darbe planı
  • ABD Başkanı Donald Trump’a karşı FBI ve Adalet Bakanlığı’ndaki bürokratlar arasında “sivil darbe” görüşmeleri yapıldığı ortaya çıktı. Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe’nin Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’in 2017 yılında kendisiyle, anayasının, “Trump’ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan” bir maddesi hakkında görüşmeler yaptığını iddia etti. “Sivil darbe” iddiaları hakkında açıklama yapan Trump, “Yasadışı ve haince bir davranış” yorumunda bulundu. Trump, yaptığı açıklamada, “Bu, ABD Başkanı’na yönelik yasadışı bir darbe girişimidir” ifadesini de kullandı.

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