Suriye'de DEAŞ haritadan silindi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgelerin tamamen ele geçirildiğini açıkladı. Trump, "Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" ifadelerine yer verdi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde büyük darbe yiyen terör örgütü DEAŞ'ın son 1 yıldır elinde birkaç küçük kasaba bulunuyordu.

DEAŞ'tan boşalan bölgelerde, terör örgütü PKK'nın paravan olarak kullandığı 'Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrol sağlaması, Suriye'de yeni bir terör sorunu doğurdu.

ABD himayesindeki PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusu ve Münbiç başta olmak üzere, Suriye topraklarının 3/1'ini kontrol ediyor.

80 bin Mehmetçik operasyon emri bekliyor