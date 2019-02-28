Dünya Suriyede DEAŞ haritadan silindi
AMERİKA

Suriye'de DEAŞ haritadan silindi

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin güneydoğusundaki birkaç kasabada varlık gösteren DEAŞ'a yönelik operasyonların tamamlandığını açıkladı. Trump, "Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgelerin tamamen ele geçirildiğini açıkladı. Trump, "Suriye'de DEAŞ'ın elinde bulunan toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" ifadelerine yer verdi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde büyük darbe yiyen terör örgütü DEAŞ'ın son 1 yıldır elinde birkaç küçük kasaba bulunuyordu.

DEAŞ'tan boşalan bölgelerde, terör örgütü PKK'nın paravan olarak kullandığı 'Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrol sağlaması, Suriye'de yeni bir terör sorunu doğurdu.

ABD himayesindeki PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusu ve Münbiç başta olmak üzere, Suriye topraklarının 3/1'ini kontrol ediyor.

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TSK'nın büyük operasyon hazırlığı ise devam ediyor. ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyi ve Münbiç bölgesi hattı boyunca güvenli bölge inşa edecek.

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