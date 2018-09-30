Tsunami yuttu: 400 ölü

Deprem ve tsunamide en az 400 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda Cuma günü 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 400’den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 540 kişinin tedavisi sürüyor. Yetkililer ölü sayısının artmasını beklediklerini aktardı.Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde sorun yaşadıklarını dile getirdi. Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

YIKICILIĞI ARTTI

Şehir dar bir koya inşa edilmiş olduğundan koya giren tsunaminin dalga gücü daha da yıkıcı hale geldi. Yakındaki Donggala şehrinde bulunan nehir üzerindeki en büyük köprü de deprem ve tsunamiyle birlikte çöktü.

KAÇAMAYANLAR CAN VERDİ

Tsunaminin Palu şehrini vurma anında çekilmiş cep telefonu görüntülerinde halkın çığlıklarla kaçtığı görülüyor. Endonezya Afet İdaresi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta’da dün basına yaptığı açıklamada "Tsunami uyarısı yapıldığı zaman insanlar Palu şehrinin sahilinde festival etkinlikleri yapıyordu. Dev dalgaların tsunami uyarısından sonra hemen kaçamayan insanları yuttu" dedi. Bazı insanların kurtulmak için 6 metre yüksekliğindeki ağaçlara tırmandığı belirtildi.

İLETİŞİM KURULAMIYOR

Felaketin 300 bin kişinin yaşadığı Donggala kentindeki boyutu bilinmiyor. Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "Bazı bölgelerle iletişim kurulamadığı için henüz detaylı rapor alamadık. Bulduğumuz cesetlerin büyük bölümü tsunami nedeniyle sahil şeridinde bulunuyordu. Ancak felaketin gerçek boyutu henüz bilinmiyor" dedi. Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığı ifade edildi.

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Kulede kendini feda etti

AirNav kurumu 21 yaşındaki bir hava trafik kontrolörünün, depremin ardından kalkışta olan bir uçağın kalkışını sağlamak için hasar gören kulede kaldığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

Pasifik ateş çemberi

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü. Felakette hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya’dandı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya halkına taziye dileyerek Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Herküller havalandı

Endonezya ordusu, arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Herkül adlı kargo uçaklarıyla başkent Jakarta’dan afet bölgesi Palu’ya acil yardım sevkedildi. Kurtarma çalışmalarının koordinasyonu ise Savunma Bakanı’na verildi.

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