Tünelden şehir inşa etmişler

Yıllarca YPG/SDG’nin tehdit, baskı ve zulmü altında yaşayan bölge halkı, Suriye ordusunun Rakka’yı teröristlerden temizlemesiyle rahat bir nefes aldı. Yeni Şafak’a konuşan Rakkalılar, örgütün terör faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü, sivilleri amaçları doğrultusunda baskıyla nasıl kullandıklarını anlattı. Bölge halkı işgal döneminde Arapların büyük ayrımcılığa maruz kaldığını, suç işleyen Kürtlerin cezalandırılmadığını, bunun da şehirde adeta korku ve baskı imparatorluğu kurduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinden yeni Suriye yönetimini destekleyen paylaşımlar yapan siviller, uzun soruşturmalara ve tutuklamalara maruz kalıyordu. Yerel gazeteciler 2 haftada bir istihbarat merkezlerine çağırılarak teröristlere karşı haber yapmamaları konusunda tehdit ediliyordu. Ayrıca Suriye yönetimine ve Türkiye lehine paylaşım yapanlar hapse atılıyordu. Sadece Türk numarası olduğu için veya telefonlarında Türk numaraları kayıtlı olduğu için katledilen sivillerin bile olduğu belirtiliyor.