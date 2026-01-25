Tünelden şehir inşa etmişler

Suriye ordusunun terörden temizlediği Rakka’nın altı tünel ağıyla örülü. YPG/SDG şehrin altına adeta bir şehir daha inşa etmiş. Hastanelerden okullara, kamu kurumlarından hapishanelere ve sivil yerleşim yerlerine açılan bu tüneller, örgütün terör faaliyetlerini planladığı, toplantı ve özel görüşmelerin yapıldığı ofislerle dolu. Araçların girebileceği genişlikteki tünellerde mühimmat depoları ve teröristler için barınma alanları da var.
Terörden temizlenen Rakka’nın her yeri delik deşik. Terör örgütü YPG/SDG, Rakka’nın altına tünellerle adeta bir şehir daha inşa etmiş. 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin düşmesinden sonra Rakka’daki tünel kazı çalışmaları 2 kat arttı. Yeni Suriye yönetimiyle olası bir çatışma halinde kullanılmak üzere bu tünel ağları genişletildi.
Hastanelerden okullara, kamu kurumlarından hapishanelere ve sivil yerleşim yerlerine açılan kilometrelerce uzunluğundaki bu tünellerde, örgütün terör faaliyetlerini planladığı, toplantı ve özel görüşmelerin yapıldığı ofisler de var. Araçların girebileceği genişlikteki tünellerde, günlük kullanım için banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor. Tünellerde mühimmat depoları ve teröristler için barınma alanları da yer alıyor. Tünellerin içindeki bazı kapılar direkt Fırat Nehri’ne açılıyor.
Tünellerin her yerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin asılı olduğu görüldü. SDG’li teröristler tarafından kaçırılan çocuklar da bu tünellerde tutuluyordu. Örgüt elebaşları, burada kaçırılan çocuklara örgütsel/ideolojik eğitimler verip beyinlerini yıkıyordu.
SDG OKUL ÇIKIŞI KAÇIRDI
Örgütün geçen sene kaçırdığı 15 yaşındaki Ala Bakkur, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Okul çıkışı önünün kesildiğini ifade eden Bakkur, teröristlerce
Rakka’nın Tabka ilçesine kaçırıldığını söyledi. Bakkur, “Okulum Rakka merkezdeydi. Çıkışta beni bir araca aldılar, gözlerimi kapatıp bilmediğim bir yere götürdüler. Sonradan öğrendim ki Tabka’da bir tünele gitmişiz” dedi.
2 HAFTA TÜNEL KAZDIK
Günlerce burada kaldığını belirten Bakkur, “Dövdüler, ailemle tehdit ettiler. Sonra da beni tünel kazmam için boş bir binaya götürdüler. Orada benim gibi 10 kişi çalışıyordu. Burada 2 haftadan fazla çalıştım. Yerin onlarca metre altına bu tünelleri kazdık. Tünellere odalar yaptırdılar. İçeriye kablolar çektirdiler. 1 yıl boyunca tutsak kaldım, Suriye ordusu şehre gelince kaçıp kurtuldum” diye konuştu.
PATLAYICILAR İMHA EDİLİP TÜNELLER KAPATILACAK
Suriye ordusunun Rakka’ya girmesiyle birlikte tünelleri terk eden teröristler, içeriye bomba düzenekleri yerleştirdi. Yapılan incelemelerde, teröristlerin kaçarken konserve kutusunun içine bile bomba bıraktıkları tespit edildi. Emniyet güçleri tünellerdeki patlayıcı düzeneklerini titizlikle imha ediyor. Ayrıca temizlenen tünellerin kapatılması için de çalışmalar başladı.
Teröristler tünelleri bu makinelerle açmış
- Muhabirlerimiz Rabia Şenol ve Neslihan Önder, YPG/SDG tünellerine girdi. Tünellerde yüz binlerce dolar değerinde, her biri tank büyüklüğünde 20’den fazla tünel açma makinesi bulundu. YPG/SDG’li teröristler tünel kazı çalışmalarında bölgedeki gençleri zorla çalıştırıyordu. Bu iş için şehir dışından getirilenler de vardı. Örgüt, başka şehirlerden getirdiği terör destekçilerine aylık 500 ila 1000 dolar arasında ödeme yapıyordu.
Telefonunda Türk numarası olan siviller katledilmiş
- Yıllarca YPG/SDG’nin tehdit, baskı ve zulmü altında yaşayan bölge halkı, Suriye ordusunun Rakka’yı teröristlerden temizlemesiyle rahat bir nefes aldı. Yeni Şafak’a konuşan Rakkalılar, örgütün terör faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü, sivilleri amaçları doğrultusunda baskıyla nasıl kullandıklarını anlattı. Bölge halkı işgal döneminde Arapların büyük ayrımcılığa maruz kaldığını, suç işleyen Kürtlerin cezalandırılmadığını, bunun da şehirde adeta korku ve baskı imparatorluğu kurduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinden yeni Suriye yönetimini destekleyen paylaşımlar yapan siviller, uzun soruşturmalara ve tutuklamalara maruz kalıyordu. Yerel gazeteciler 2 haftada bir istihbarat merkezlerine çağırılarak teröristlere karşı haber yapmamaları konusunda tehdit ediliyordu. Ayrıca Suriye yönetimine ve Türkiye lehine paylaşım yapanlar hapse atılıyordu. Sadece Türk numarası olduğu için veya telefonlarında Türk numaraları kayıtlı olduğu için katledilen sivillerin bile olduğu belirtiliyor.