Tunus'ta Gannuşi açlık grevine başladı

Kuzey Afrika ülkesindeki bir mahkeme, bir ay önce tutuklanmasının ardından Mayıs ayında Gannuşi'yi terörle ilgili suçlardan bir yıl hapis cezasına çarptırdı ve partisi bu kararı "adaletsiz bir siyasi karar" olarak kınadı.

Gannuşi, Şubat ayından bu yana tutuklanan ve aralarında eski bakanların ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu yaklaşık iki düzine Cumhurbaşkanı Kays Said muhalifinin en önde geleniydi.

İslamcılardan ilham alan Ennahdha partisinin sözcüsü Imed Khemiri, Gannuşi'nin "muhalefete yönelik keyfi ve asılsız kovuşturmayı kınamak için üç günlük açlık grevine başlamaya karar verdiğini" söyledi.

Khemiri, Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSN) muhalefet ittifakının önde gelen üyesi ve sol kanat muhalefet figürüne atıfta bulunarak, "Bu aynı zamanda Jawhar Ben Mbarek tarafından başlatılan açlık grevini de destekliyor" dedi.

Kız kardeşi avukat Dalila Masaddek'e göre, 24 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan Saied'i eleştiren Ben Mbarek, "haksız" tutukluluğunu kınamak için dört gündür açlık grevinde.

Khemiri, "Hükümetin temelsiz davalar yoluyla muhalifleri tasfiye etme kararlılığı karşısında siyasi mahkumlara kalan tek seçenek açlık grevi yapmaktır" dedi.

Ennahdha yaptığı açıklamada Gannuşi'nin "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması talebini savunmak ve onlara karşı yapılan bu adaletsizliğe son vermek için" bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Eski parlamento başkanı, sol ya da siyasal İslam gibi farklı görüşlerin ortadan kaldırılmasının bir "iç savaşa" yol açabileceği uyarısında bulunduktan sonra Nisan ayında tutuklanmıştı.

Ennahdha, Said'in Temmuz 2021'de bir güç gaspının parçası olarak yasama organını feshetmesine kadar Tunus parlamentosundaki en büyük partiydi.

O zamandan beri Said, on yıldan uzun bir süre önce bölgeyi kasıp kavuran Arap Baharı ayaklanmalarından çıkan tek demokrasiyi kararnamelerle yönetiyor.

Mart ayında Avrupa Parlamentosu bağlayıcı olmayan bir kararla Tunus'un Said liderliğindeki "otoriter sürüklenişini" kınadı.







