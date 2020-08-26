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Dünya Tunusta maske takma kuralını delenlere hapis cezası geliyor
ORTADOĞU

Tunus'ta maske takmayanlara hapis cezası geliyor

Tunus'ta maske takma kuralını delenlere hapis cezası geliyor

Tunus'ta Sağlık Bakanı Vekili Muhammed el-Habib el-Kişav basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Kişav, maske takma kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara verilecek cezalar hapse varabilir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tunus Sağlık Bakan Vekili Muhammed el-Habib el-Kişav, maske takma kuralına uymayanlara hapis ve para cezası verilebileceğini söyledi.

Cezalar hapse varabilir

  • Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Kişav, "Kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara verilecek cezalar hapse varabilir" dedi.

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Yasağı çiğneyenlere 100 ila 3 bin dinar para cezası

Hapis cezasının süresine ilişkin bilgi vermeyen Kişav, yasağı delenler için 100 ila 3 bin dinar (37-110 dolar) para cezasının da uygulamaya konulacağını ifade etti.

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Vaka sayılarında artış gözleniyor

  • Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye de virüsün şu ana kadar toplam 20 ile yayıldığını belirtti. Son zamanlarda vaka sayısında yaşanan artışa dikkati çeken Tunuslu yetkililer, salgın tedbirleri kapsamında 14 Ağustos'ta Kabes ilindeki iki bölgeye giriş-çıkışları yasaklamıştı.

Tunus'ta son verilere göre Kovid-19 nedeniyle toplam 71 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 69 vaka tespit edildi.

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