Vaka sayıları patladı yetkililer harekete geçti: KKTC’de yeni koronavirüs kısıtlamaları

KKTC'de 1 Temmuz'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesinin ardından 160 vakaya tespit edildi. Sağlık Bakanlığı da önlemlerin sıkılaştırılması kararı aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararlara göre, açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırıldı.

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Kapalı alanlarda ise kişi sayısının; 200 m2 ve üzere yerlerde maksimum 50 kişi, 100-200 m2 arası yerlerde maksimum 30 kişi, 50-100 m2 arası yerlerde maksimum 20 kişi, 50 m2 altındaki yerlerde maksimum 10 kişi ile sınırlandırılmasına karar verildi.

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Uçuş sayıları sınırlandırıldı

Düğünlerde de maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması yönünde kararlar açıklandı. Öte yandan, günlük uçuş sayısının bugün gece yarısından itibaren 6 ile sınırlandırılması kararı alındı. Deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı da 250'e indirildi.