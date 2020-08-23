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Koronavirüs Vaka sayıları patladı yetkililer harekete geçti KKTCde yeni koronavirüs kısıtlamaları
TÜRKİYE

Vaka sayıları patladı yetkililer harekete geçti: KKTC’de yeni koronavirüs kısıtlamaları

Yavru vatan Kıbrıs'ta koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Açık ve kapalı alanlarda yapılan eğlencelerde kişi sayısı düşürülürken; düğünlerde maske zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi DHA
KKTC'de koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi.
KKTC'de koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi.

KKTC'de 1 Temmuz'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesinin ardından 160 vakaya tespit edildi. Sağlık Bakanlığı da önlemlerin sıkılaştırılması kararı aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararlara göre, açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırıldı.

Düğünlere ve 65 yaşa kısıtlamalar artıyor: Hangi ilde ne tür kısıtlamalara gidilecek?
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  • Kapalı alanlarda ise kişi sayısının; 200 m2 ve üzere yerlerde maksimum 50 kişi, 100-200 m2 arası yerlerde maksimum 30 kişi, 50-100 m2 arası yerlerde maksimum 20 kişi, 50 m2 altındaki yerlerde maksimum 10 kişi ile sınırlandırılmasına karar verildi.

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Uçuş sayıları sınırlandırıldı

Düğünlerde de maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması yönünde kararlar açıklandı. Öte yandan, günlük uçuş sayısının bugün gece yarısından itibaren 6 ile sınırlandırılması kararı alındı. Deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı da 250'e indirildi.

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