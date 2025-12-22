Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve eski Başbakan el-Arid açlık grevine girdi

Adil yargılanma talebiyle grev çağrısı yapan Tunuslu avukat Ayaşi el-Hemmami'ye, cezaevindeki siyasi liderlerden destek geldi. Nahda lideri Gannuşi ve eski Başbakan El-Arid, "haksız cezaları ve adaletsizliği" protesto etmek için 3 günlük açlık grevi kararı aldı.
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi ve eski Başbakan Ali el-Arid, adil yargılanma hakkı talebiyle grev çağrısında bulunan tutuklu avukat Ayaşi el-Hemmami'ye destek olmak amacıyla 3 günlük açlık grevine girdi.
Hemmami'nin avukatı, Tunuslu avukatın 22, 23 ve 24 Aralık tarihleri için açlık grevi çağrısı yaptığını duyurmuştu.
Tunuslu avukat Hemmami, komplo davası kapsamında 5 yıllık cezasının onanmasının ardından 2 Aralık'ta tutuklanmıştı.
"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma"
Tunus'ta ve uluslararası çapta söz konusu davada yargılananlar için serbest bırakılma çağrılarına rağmen, Tunuslu yetkililer davada suçlananların kanunlara uygun olarak yargılandığını savunuyor.
Said, ülkede yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediklerini söylerken, muhalefet ise Said'i yargıyı rakiplerini cezalandırmak için kullanmakla suçluyor.
Tunus'ta yakın zamanda komplo davası kapsamında haklarında cezası kesinleşen muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri olan Cumhuriyetçi Parti kurucusu 81 yaşındaki Ahmed Necib eş-Şabi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Şeyma İsa tutuklanmıştı.
Tutuklamalar, Tunus Temyiz Mahkemesi'nin, komplo davasında tutuksuz yargılanan Şabi, Hemmami ve İsa da dahil olmak üzere sanıklara 5 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermesinin ardından gerçekleşmişti.