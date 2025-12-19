Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı sırada çiftçilerden traktörlü protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi. AB ülkelerindeki çeşitli tarım ve hayvancılık birliklerinin çağrısıyla Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu. Bazı vatandaşlar, çiftçilerin protesto amacıyla yola döktüğü patatesleri topladı.