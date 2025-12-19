Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

00:0219/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.
Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından zanlı M.D, Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler olayda kullanılan bıçağı bulmak için söz konusu bölgede arama yaptı.



#Zonguldak
#Bıçak
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları