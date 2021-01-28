Türk denizcileri kaçıran korsanlarla irtibat kuruldu

Nijerya’da petrol tankeri patladı ortalık savaş alanına döndü

Nijerya'daki Ogun eyaletinin Abeokuta kentinde bir petrol tankeri patladı. Patlama sonucu çıkan alevler çevredeki araçlara sıçradı, olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşadı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.