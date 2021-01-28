Türk denizcileri kaçıran korsanlarla irtibat kuruldu

Boren Denizcilik tarafından yapılan açıklamada, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu, korsanların, şirketin Almanya şubesiyle iletişime geçtiği belirtildi.
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Boren Denizcilik tarafından yapılan açıklamada, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu, korsanların, şirketin Almanya şubesiyle iletişime geçtiği belirtildi.
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