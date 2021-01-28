Dünya Türk denizcileri kaçıran korsanlarla irtibat kuruldu
AFRİKA

Türk denizcileri kaçıran korsanlarla irtibat kuruldu

Nijerya açıklarında 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, şirketin Almanya şubesiyle iletişim kurdu. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Baskın anından görüntü.
Baskın anından görüntü.

Boren Denizcilik tarafından yapılan açıklamada, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu, korsanların, şirketin Almanya şubesiyle iletişime geçtiği belirtildi.

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