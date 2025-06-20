Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Türk Yıldızları 'ay yıldızlı bayrağı' dalgalandırmak için Estonya'ya ulaştı

Türk Yıldızları 'ay yıldızlı bayrağı' dalgalandırmak için Estonya'ya ulaştı

13:0220/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Türk Yıldızları, 7 NF-5 ve 2 nakliye uçağıyla Estonya yolculuğunu tamamladı.
Türk Yıldızları, 7 NF-5 ve 2 nakliye uçağıyla Estonya yolculuğunu tamamladı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapacağı Estonya'ya ulaştı.

Türk Yıldızları, Estonya Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın saat 14.00'te prova uçuşu, 23 Haziran Pazartesi günü de saat 14.00'te gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları, 7 NF-5 ve 2 nakliye uçağıyla Estonya yolculuğunu tamamladı.

Türk Yıldızları görev uçuşu kapsamında toplam 9 ülkenin hava sahasını katederek, 3 ayrı meydana iniş ve yakıt ikmali yaptı.

Yaklaşık 1800 deniz mili mesafeye gerçekleşen görev uçuşu kapsamında uçaklar, 5 farklı meydandan toplam 92 kalkış ve iniş yapacak.

#Türk Hava Kuvvetleri
#Türk Yıldızları
#Türk Yıldızları
#NF-5
#Estonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DS Automobiles'in amiral gemisi geliyor! DS N°8 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?