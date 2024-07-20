Türkiye gereğini yerine getirir

Terör devleti İsrail 9 aydır Gazze’ye türlü yollarla saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarında özellikle tıbbi tesisleri hedef alarak bölgedeki sağlık sisteminin çökmesi için uğraşan işgal ordusu, hastaneleri kullanılmaz hale getirerek askeri üs olarak kullanıyor. Türkiye’nin yapımında destek olduğu, Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de diğer birçok hastane gibi terör devleti İsrail tarafından saldırıya uğrayarak kullanılmaz hale getirilmişti. Savaşın ilk günlerinde hastaneyi hedef alan işgalciler, geçtiğimiz günlerde hastane önünde zafer pozu vererek bir fotoğraf yayınlamıştı. Konuya dair Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Hastane Müdürü Subhi Sukeyk, bu fotoğrafla Türkiye’ye göz dağı verildiğini söyledi. Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan “Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” açıklaması geldi. Çekilen fotoğrafla Türkiye’ye göz dağı verildiğini belirten Sukeyk, “Hastanemize saldırarak Türkiye’ye göz dağı vermeye çalışıyorlar. Bu saldırı Türkiye’ye ve Türkiye’nin egemenliğine yönelik bir saldırıdır. Ancak işgalciler şunu bilsin, Türkiye çok büyük bir devlettir. Gereğini yerine getirecektir. Hastanemizin onarılması için Türkiye elinden geleni yapıyordu. Türkiye’nin burada yaşanan zulme karşı net duruşu İşgalcileri çok fazla rahatsız ettiği için bu fotoğrafla Türkiye’ye Gazze’den uzak durması konusunda mesaj veriyor” dedi.