Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Türkiye Sevakinde kalacak
AFRİKA

Türkiye Sevakin’de kalacak

Eski Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, Türkiye’ye 99 yıllığına tahsis edilen Sevakin adasındaki durumun yeni yönetimle değişmeyeceğini söyledi. Süleyman, “Bu bir Erdoğan-Beşir anlaşması değil, iki devlet anlaşmasıdır” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Sevakin Adası
Sevakin Adası

Ömer el-Beşir hükümetinin devrilmesinin ardından BAE, Suud, Mısır bloğunun desteğiyle iç karşılıklıklar ve kaos ortamının sürdüğü Sudan'da Türkiye'ye 99 yıllığına kiralanan Sevakin Adası'nın akıbeti merak konusu oldu. Yeni Şafak'a konuşan Eski Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, “İki ülke arası anlaşmalar iki şahıs arasındaki anlaşmalar gibi değerlendirilemez. Bu bir Erdoğan - Beşir anlaşması değil, iki devlet anlaşması ve kararıdır. Sevakin imzalanmış bir anlaşmadır. İmzalanan anlaşmalar baki kalır. Türkiye Sevakin'de kalmaya devam edecek” dedi. Arap basınında Mısır'ın Sudan'dan İhvan üyelerinin iadesini istediği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Süleyman, “Bize dünyanın herhangi bir yerinden gelen mülteciyi geri çevirmeyiz. Mültecilere kapımız açık. Bizden böyle bir iade istenmedi ondan iade söz konusu değil” şeklinde konuştu.

ASKERİ YÖNETİMİN DEVAMI İMKANSIZ

Sudan'da hükümetin devrilmesinin ardından yönetimi devr alan Askeri Geçiş Konseyi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Süleyman, “ Askeri konseyin yönetimde kalması imkansız. Şuanda siyasal boşluk nedeniyle asker yönetiyor. Ama, bu geçici bir durum. Seçimlerle düzelecek. Sudan halkı kendi söz söylemek istiyor” diye konuştu.

HÜKÜMET MESELESİ DEĞİL

Sudan ve Türk halkları arasında kadim bir ilişki olduğunu vurgulayan Süleyman, “Türkiye ve Sudan arasında tarihi ilişkiler var. İleride Sudan ve Türkiye ilişkileri gelişecek, daha da güçlü olacak. Bu bir hükümet veya devlet başkanı meselesi değil, bundan çok daha öte. Eğer yeni hükümet demokratik şekilde gelirse, daha güçlü Türk-Sudan ilişkileri kurulacak. Türkiye bu noktada tecrübesiyle Sudan'a siyasi ve ekonomik yönden destek olacak. Sudan ve Türkiye arasında herhangi bir sıkıntı yok. Ve Sudan'ın ileriye gitmek için Türkiye'ye ihtiyacı var. Sudan'ın başında kim olursa olsun, Türkiye ile ilişkilerini iyi tutacak çünkü, tutmak zorunda” dedi.

REKLAM

Türkiye düşmanları Sevakin yalanına sarıldı
GÜNDEM
Türkiye düşmanları Sevakin yalanına sarıldı
Dünyada sıcak saatler

Dünyada sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar yapıldı.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.
BAE silahlarına soruşturma

BAE silahlarına soruşturma

​ABD silahları Libya'da Hafter'in cephanesinde çıkmıştı.
Avrupa Birliği liderini seçti

Avrupa Birliği liderini seçti

AB Komisyon Başkanlığına Leyen atandı.
Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.
Göz göre göre<br>yalan söyledi

Göz göre göre
yalan söyledi

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür dile' çağrısı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak vuruldu.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu.
Tünel savaş<br>alanına döndü

Tünel savaş
alanına döndü

​İstanbul'daki kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sıcak hava<br>dalgaları artabilir

Sıcak hava
dalgaları artabilir

Uzmanlar, dikkat çeken raporu açıkladı.
Vekil sayıları değişti

Vekil sayıları değişti

Yeni dönemde ​İstanbul'un milletvekili sayısı düştü.
İşgal hattına<br> 'Türk Kalkanı'

İşgal hattına
'Türk Kalkanı'

​Türkiye, Libya ile deniz sınırı anlaşması yapabilir.
Yeni transfer<br>İstanbul'da

Yeni transfer
İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geldi.
Hakkari'de<br>ele geçirildi

Hakkari'de
ele geçirildi

​Valilik fotoğrafları paylaştı.
Hiçbir şekilde<br> izah edilemez

Hiçbir şekilde
izah edilemez

Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.