Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Türkiye'den kaçınan Herzog'dan alternatif rota: Kazakistan'a sekiz saatte uçtu

19:11 27/04/2026, Pazartesi
G: 27/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Herzog'un uçağının, Türkiye'nin hava sahasını kullanamadığı gerekçesiyle alternatif rota izleyerek Astana'ya sekiz saatte ulaştığı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı, Türk hava sahasını kullanamadığı için 2 günlük Kazakistan ziyaretine giderken 8 saatlik bir rota çizdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Herzog'un uçağının Türkiye hava sahasından kaçınmak için alternatif bir rota izlediğini belirtti.

Türk hava sahasına giremedi

Herzog'u taşıyan uçağın Türk hava sahasına girmemek için Avrupa ve Rusya üzerinden bir rota izlediği kaydedilen haberde, uçağın Kazakistan'a 8 saatte ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya indiğini duyurdu.




#Isaac Herzog
#israil
#Türk hava sahası
#Kazakistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınavı sonuçları erken açıklanır mı? İOKBS puanı nasıl hesaplanır? 2026 İOKBS MEB takvimi