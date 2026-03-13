Herzog ile Trump'ın 'Netanyahu' kavgası: Egemenliğe bariz saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup gönderip, yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog, Trump'ın yaptığı baskıyı 'egemenliklerine bariz saldırı' olarak nitelendirip, "Kendi onurumu değil, devletin onurunun korunmasının peşindeyim.” dedi.
Cumhurbaşkanı Herzog, gece saatlerinde İran misillemesine hedef olan kuzeydeki Celile bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.
"Egemenliğe bariz saldırı"
"Devletin onurunun korunmasının peşindeyim"
Netanyahu: Kurulan mahkeme tiyatro
Başbakan Netanyahu, dün gece İran’a başlattıkları saldırılar sonrası gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında, Trump’ın kendisinin affı konusunda kalbinden geçenleri söyleme hakkına sahip olduğunu belirtmişti.
Herzog’un kendisine karşı kurulan mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini savunan Netanyahu, “Trump'ın seçtiği kelimelerden ben sorumlu değilim ve elbette onun içten konuşup konuşmadığını kendisine sorabilirsiniz.” ifadelerini kullanmıştı.
Trump'tan Herzog'a af baskısı
ABD Başkanı Donald Trump, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Herzog'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı (Herzog) bugün (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum.” demişti.
Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "cadı avı" olduğunu savunan Trump, Onun lanet olası bir mahkeme sürecine değil, savaşa odaklanmasını istiyorum. Bibi'nin üzerindeki tek baskının İran'la savaş olmasını istiyorum." yorumunu yapmıştı.
Netanyahu, affını talep etmişti
Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.