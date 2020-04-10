Dünya Türkiyeden Lübnana koronavirüs ile mücadele yardımı
ORTADOĞU

Türkiye'den Lübnan'a koronavirüs ile mücadele yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Lübnan'a gıda yardımında bulundu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, "Türk hükümeti, dünyanın korona salgınıyla mücadele ettiği bu dönemde kardeş Lübnan halkının salgın ile mücadelesine katkı sağlamak istemiştir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Gıda yardımının ardından tıbbi ekipman desteği de yapılacak.
Gıda yardımının ardından tıbbi ekipman desteği de yapılacak.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden ulaştırılan yardımlar, ülkenin en yoksul bölgesi Trablusşam ve Akkar kentlerindeki 600'ü aşkın aileyle paylaşıldı.

Makarna, ayçiçek yağı, pirinç, süt tozu ve şeker gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolileri, Trablusşam'daki ihtiyaç sahibi aileler ile Akkar kentine bağlı Türkmen Aydamun ve Kavaşra köylerinde dağıtıldı.

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti, dünyanın korona salgınıyla mücadele ettiği bu dönemde kardeş Lübnan halkının salgın ile mücadelesine katkı sağlamak istemiştir." ifadelerini kullandı.

Eski Aydamon Belediye Başkanı Kemal Maksud da dünyanın birçok noktasındaki kardeşlerini unutmayan Türkiye'nin bu zor günlerde Lübnanlı kardeşlerini de yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye'nin Lübnanlılara ve özellikle Türkmen soydaşlarına her zaman destek olduğunu dile getiren Maksud, söz konusu yardımların, Kovid-19 salgınına karşı hükümetin ilan ettiği seferberlik kararı kapsamında iş yerlerinin kapanmasıyla gıda sıkıntısı yaşayan ailelere verilen önemi gösterdiğini ifade etti.

TİKA'dan tıbbi malzeme yardımı geliyor

Bu arada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da gelecek günlerde Lübnan'a tıbbi malzeme yardımında bulunması bekleniyor. TİKA'nın yardımları, maske, gözlük, sterilizasyon makinesi, eldiven gibi malzemelerden oluşacak.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 609, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 20 olarak açıklamıştı.

Lübnan'da yaşayan bir Türk vatandaşı da hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, Kovid-19 salgınına büyük bir ekonomik krizin ortasında yakalandı.

  • Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en sıkıntılı dönemi yaşadığı ifade ediliyor.

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