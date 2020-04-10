Koronavirüs Türkiye Libyaya sağlık malzemesi gönderdi
TÜRKİYE

Türkiye Libya'ya sağlık malzemesi gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında Libya'ya sağlık malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildi.
Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildi.

Yardım malzemelerinin olduğu kutuların üzerinde, Türk ve Libya bayrakları, Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den Libya halkına sevgilerle." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
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Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.İngiltere'ye Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tıbbi yardım taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalktı.


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