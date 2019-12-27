Dünya Türkiyeden Nijerdeki terör saldırısına kınama
AFRİKA

Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama!

Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

Türkiye, Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde dün askeri bir konvoyun hedef alındığı terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısına kınamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısına kınamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Tillaberi bölgesinde Nijer Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu görevlilerinin konvoyuna düzenlenen terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

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'Şiddetle kınıyoruz'

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri bir konvoyun hedef alındığı saldırıda, 14 asker hayatını kaybetmişti.

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