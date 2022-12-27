Türkiye’den Nijer’e büyük yetim eğitim kompleksi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Nijer’in başkenti Niamey'e 10 kilometre uzaklıktaki Kollo bölgesinde inşa edilen Dinç Ailesi Yetim Eğitim Kompleksi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Kompleksin açılışına, Türkiye’nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, Nijer Kadınların Teşviki ve Çocukların Korunması Bakanı Allahoury Aminata Zourkaleini, İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, İHH Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kaya ve Reşat Başer, bağışçı Adnan Dinç, vakıf yöneticileri, yerel yetkililer ve bölge halkı katıldı.
5 BİN 50 METREKARELİK ALANA KURULU
Bölgede yaşayan binlerce kişinin yararlanacağı kompleksin içerisinde; 120 yetim çocuğun kalacağı yetimhane, camii, toplam 650 öğrenci kapasiteli ilkokul, ortaokul ve lise yer alıyor. Komplekste ayrıca, yetimlere ve bölge halkına hizmet sunacak sağlık ocağının yanı sıra misafirhane ve idari bina bulunuyor.
Öte yandan kompleksin su ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan 10 ton kapasiteli depolu su kuyusu da hizmet vermeye başladı.
Kompleks, toplam 5 bin 50 metrekare büyüklüğünde bir alana kurulu bulunuyor.