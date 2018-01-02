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ORTADOĞU

Türkiye'nin açıklaması İran'da yankı buldu

İran'da birçok bölgesinde protestolar devam ediyor. Başkent Tahran'da öğlen saatlerinde başlayan gösteriler akşam saatlerinde ara sokaklara taşınıyor. TVNET canlı yayınına katılan Güngör Yavuzarslan "İran güvenlik güçleri protestolara yönelik müdahalesinde silah kullanmıyor. Orantılı bir müdahale var. Türkiye'nin İran hükümetine yönelik desteği de basında yankı buldu" dedi.

Haber MerkeziTvnetYeni Şafak
İran'daki protestolar devam ediyor
İran'daki protestolar devam ediyor

İran'ın Meşhed, Ahvaz, Tahran, Nişabur, Kirmanşah bölgelerindeki protestolar 6. gününde sürüyor.

TVNET Canlı yayınına katılan Güngür Yavuzarslan, İran'da Kobani benzeri bir süreç yaşandığına dikkat çekti. Yavuzarslan "İran güvenlik güçleri orantılı müdahale ediyor. Protestoculara karşı Türkiye'nin resmi olarak verdiği tepki İran basınında da olumlu yankı buldu." ifadelerini kullandı.

İran'da neler oldu?

İran'ın en büyük ikinci kenti olan ve muhafazakârların kalesi olarak görülen Meşhed'de Perşembe günü ekonomik koşulların protesto edilmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede içinde başkent Tahran dâhil birçok kente yayıldı. Ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve Tahran'ın Ortadoğu politikaları konusundaki şikâyetlerin dile getirildiği protestolara on binlerce kişi katılıyor.

Türkiye'den İran açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran’da 28 Aralık'ta başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulduğu belirtildi.

Türkiye'nin, dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.

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