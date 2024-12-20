Türkiye'nin girişimiyle serbest kalmıştı: Kırım Tatar Türk'ü Celal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi oldu

Zelenski yaptığı duyuruda, "Bugün diplomatik ekibimiz yeni Ukrayna büyükelçilerinin listesini onayladı. 30'dan fazla kararı kabul ettim. Bunlar arasında Türkiye'ye Nariman Celal, Ukrayna'nın NATO'daki Temsilcisi Alyona Hetmançuk, Ukrayna'nın BM'deki Temsilcisi Andriy Melnık yer alıyor. Bu ve diğer kararnameler diplomatik prosedürlere göre kısa süre içinde yayımlanacak. Ukrayna için çalışan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.