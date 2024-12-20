Türkiye'nin girişimiyle serbest kalmıştı: Kırım Tatar Türk'ü Celal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi oldu

Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Ukrayna'nın yeni Ankara büyükelçisi olarak atandı. Celal, Rusya tarafından tutuklanmış ve Türkiye'nin girişimleriyle serbest kalmıştı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisini atadı.
Atama kararını bizzat Zelenski duyururken, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi oldu.
Zelenski yaptığı duyuruda, "Bugün diplomatik ekibimiz yeni Ukrayna büyükelçilerinin listesini onayladı. 30'dan fazla kararı kabul ettim. Bunlar arasında Türkiye'ye Nariman Celal, Ukrayna'nın NATO'daki Temsilcisi Alyona Hetmançuk, Ukrayna'nın BM'deki Temsilcisi Andriy Melnık yer alıyor. Bu ve diğer kararnameler diplomatik prosedürlere göre kısa süre içinde yayımlanacak. Ukrayna için çalışan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin girişimiyle serbest kalmıştı
Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Rus işgalindeki Kırım'da 2021 yılında çeşitli suçlamalar çerçevesinde alıkonulmuş ve 2024 yılı ağustos ayına kadar tutuklu kalmıştı.
Celal, 28 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle; Ukrayna ile Rusya gerçekleşen esir takası sonrasında özgürlüğüne kavuşmuştu.