Dışişleri Bakanlığı'ndan esir takası açıklaması: Serbest bırakıldılar

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, Çalışma Grubu faaliyetlerinin devam edeceği de vurgulandı.