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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan esir takası açıklaması: Serbest bırakıldılar

Dışişleri Bakanlığı Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından esir takası açıklaması: Serbest bırakıldılar
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Ayrıca, Çalışma Grubu faaliyetlerinin devam edeceği de vurgulandı.
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