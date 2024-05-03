Türkiye’nin tutumu olumlu ve dengeli

Bunlardan birisi olan İtalya Temsilciler Meclisi milletvekili Michele Piras Yeni Şafak’a konuştu. Piras, “Avrupa'da açıkça Filistin'i savunan herkes antisemitizmle suçlanma riskiyle karşı karşıya. Her zaman ırkçılık karşıtı bir politikacı ve militan olduğumu söylüyorum: Göçmenlere karşı değilim, Müslümanlara karşı değilim, hiçbir farklılığa karşı değilim. Yani antisemitik olamam ve kesinlikle antisemitik değilim. Ben her türlü zulmün karşısındayım, mazlumların yanındayım” dedi.

İtalya’nın Filistin meselesinde tutumunun çok kötü olduğunu söyleyen Piras, “Giorgia Meloni'nin ulusal aşırı sağ hükümeti açık ve kararlı bir şekilde İsrail'in yanında yer alıyor ve İsrail’in sözde teröre karşı ‘savunma hakkı’ olduğunu iddia ediyor. 35 binden fazla sivilin ölümü ve Gazze'deki açık etnik temizlik politikası, onları pozisyonlarını değiştirmeye ikna etmedi” dedi. Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunu çok olumlu ve dengeli bulduğunu ifade eden Piras, “Ayrıca Türk hükümetiyle sıklıkla sahip olduğumuz bakış açıları farklılığı da var. Öte yandan herkesin öncelikle siyasi, insani ve stratejik düzeyde düşünmesi ve çalışması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.