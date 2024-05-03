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Dünya

Türkiye’nin tutumu olumlu ve dengeli

Soykırımcı İsrail’in Filistin’e karşı saldırıları devam ederken, bazı batılı ülkelerin milletvekilleri hükümetin aksine Filistin’e desteklerini sürdürüyor.

Rabia Şenol ve
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 02:41 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Michele Piras
Michele Piras

Bunlardan birisi olan İtalya Temsilciler Meclisi milletvekili Michele Piras Yeni Şafak’a konuştu. Piras, “Avrupa'da açıkça Filistin'i savunan herkes antisemitizmle suçlanma riskiyle karşı karşıya. Her zaman ırkçılık karşıtı bir politikacı ve militan olduğumu söylüyorum: Göçmenlere karşı değilim, Müslümanlara karşı değilim, hiçbir farklılığa karşı değilim. Yani antisemitik olamam ve kesinlikle antisemitik değilim. Ben her türlü zulmün karşısındayım, mazlumların yanındayım” dedi.

ZULÜM TUTUMLARINI DEĞİŞTİRMEDİ

İtalya’nın Filistin meselesinde tutumunun çok kötü olduğunu söyleyen Piras, “Giorgia Meloni'nin ulusal aşırı sağ hükümeti açık ve kararlı bir şekilde İsrail'in yanında yer alıyor ve İsrail’in sözde teröre karşı ‘savunma hakkı’ olduğunu iddia ediyor. 35 binden fazla sivilin ölümü ve Gazze'deki açık etnik temizlik politikası, onları pozisyonlarını değiştirmeye ikna etmedi” dedi. Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunu çok olumlu ve dengeli bulduğunu ifade eden Piras, “Ayrıca Türk hükümetiyle sıklıkla sahip olduğumuz bakış açıları farklılığı da var. Öte yandan herkesin öncelikle siyasi, insani ve stratejik düzeyde düşünmesi ve çalışması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



#Filistin
#Gazze
#Soykırım
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