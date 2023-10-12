Türkiye’nin yardım eli Gazze’de

Türk Kızılayı, İHH İnsani Yardım Vakfı İDDEF, Sadakataşı Derneği gibi STK’lar peş peşe gelen saldırılarda yaraları sarmak için mücadele ediyor.

KIZILAY EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

Özellikle Gazze’de çatışmadan etkilenen sivillere yardım için ekiplerini hazır bekleten Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi ortaklarıyla birlikte insani yardım çalışmalarını sürdürmek için gayret ediyor. Bölgede faaliyet yürüten Filistin Kızılay’ı ile koordineli olarak çalışan Kızılay öncelikle insani yardımları ulaştıracak.

AMBULANSLARA YAKIT DESTEĞİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının ardından faaliyetlerini hızlandıran İHH da temel ihtiyaç malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Şifa Hastanesi’nde tedavi gören yaralılara hijyen paketi, hasta bezi ve ilaç dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda yaralıları taşıyan ambulanslara da yakıt desteği sağlanıyor.

Sadakataşı Derneği de Gazze için başta gıda, su ve sağlık yardımlarını ulaştırmak için çalışmalarına başladı.

İsrail İHH personelini ölümle tehdit ediyor

Gazze’deki ablukasını ve saldırılarını her geçen gün şiddetlendiren İsrail, bölgede görev yapan basın mensuplarını ve insani yardım çalışanlarını da ölümle tehdit ediyor. İsrailli yetkililer, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Gazze’deki ofisini arayarak Türkiye’deki televizyonlarla bağlantı kurdukları takdirde her birinin evlerinin bombalanacağına dair tehditler savurdu.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Serkan Nergis, personellerinin güvenliğini sağlamak için sıklıkla ofis değiştirdiklerini belirterek, “Arkadaşlarımız bu tehditler sonrasında evlerini de değiştirdiler. Bizde onların güvenliğini korumak adına hiçbir şekilde kimliklerini deşifre edici paylaşımlar yapmıyoruz” dedi.







