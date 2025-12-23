Türkiye’ye karşı üçlü ittifak

Akdeniz’in istikrarsızlık kaynağı ülkeleri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir araya geldi. İsrail-Yunanistan-GKRY liderleri üçlü zirve gerçekleştirdi, toplantının ve ortak basın açıklamasının ana gündem maddelerinden biri Türkiye oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye hakkında gelen bir soruya, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor. Koalisyonumuzun sınanmamasını umuyoruz" dedi. “Bugün güvenlik ve savunma iş birliğimizi derinleştirme konusunda anlaştık. Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçektir” diyen Netanyahu, “İmparatorluklarını ve topraklarımız üzerindeki egemenliklerini yeniden kurabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu. Bu asla olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin” şeklinde konuştu.