Türkiye’ye operasyon boşa çıktı: Botla kaçan İngiliz askerleri Malta’da gözaltına alındı

Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için kiralanan paralı askerlerin, operasyonun "komediye dönüşmesinin" ardından Malta'ya kaçışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Libya'dan kaçarak Malta'ya giden 20 paralı asker arasında adam başı 150 bin dolar teklif edilen 5 eski İngiliz askerin de yer aldığı iddia edildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter tarafından kiralanan paralı askerler arasında Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görev yapmış 5 eski asker de yer aldı.

150'ŞER BİN DOLAR

Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolar karşılığı kiralanan paralı askerler, operasyonun "komediye dönüşmesinin" ardından Malta'ya kaçtı. Askerler ile Hafter’in temin edilen helikopterlerin kalitesi konusunda anlaşamadığı öne sürüldü. İngiliz askerlerin geçen haziranda Libya'ya giden 20 paralı asker arasında yer aldığı belirtildi.

İKİ İSME ULAŞILDI

Operasyonun başını Güney Afrika Hava Kuvvetlerinde ve İngiliz ordusunda görev yapmış Steven Lodge adlı eski bir subayın çektiği belirtildi. Güney Afrika merkezli havacılık şirketi "Umbra Aviation"ın yöneticisi olduğu belirtilen Lodge'un, halen İskoçya’da yaşadığı bilgisi de haberde yer aldı. Umbra Aviation'ın Güney Afrika'dan gelen saldırı helikopterlerini Hafter'e Mozambik üzerinden ilettiği aktarılan haberde, Lodge'ın ise gazetenin kendisine yönelttiği soruya verdiği cevapda BM raporundaki bilgilerin "bütünüyle yanlış" olduğunu iddia ettiği aktarıldı.

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SORULARI CEVAPLAMADI

Operasyonda, Kraliyet Hava Kuvvetlerinde 26 yıl görev yapmış Andy Furness isimli eski bir askerin de yer aldığı kaydedilen haberde, bu kişinin de halen "Amber Tiger" adlı Cheltenham merkezli bir havacılık şirketinin yöneticiliğini sürdürdüğü bilgisine yer verildi. Hava Kuvvetlerinden 2011'de ayrılan Furness'in, Libya operasyonuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddettiği vurgulandı.

OPUS 4 GÜNDE ÇÖKTÜ

"Opus Projesi" adı altında yürütülen operasyonun, 20 paralı askerin Libya'ya varmasından 4 gün sonra başarısızlıkla sonuçlandığı, tamamının helikopterleri de arkalarında bırakarak zodyaklarla Malta'ya kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi. Malta'ya 2 Haziran'da ulaşan askerlerin burada gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Stratejik noktalar alındı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. UMH Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, UMH güçlerinin başkent Trablus’un güneyindeki Trablus Havalimanı çevresindeki stratejik noktaları kontrol altına aldığını duyurdu. Kanunu, Darbeci Hafter’e bağlı milislerin bölgeden temizlendiğini aktardı. UMH güçleri Kazirma bölgesinin büyük bölümünde kontrolü sağlarken, Trablus’un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesine de saldırı başlattı.

Putin Libya'ya 150 Suriyeli gönderdi

Vladimir Putin

Rusya, Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi, para kaşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'in saflarına gönderdi. Mahalli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını da Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor. Rusya, başkent Şam'ın Zakiye ve Kisve bölgelerinden rejimle iş birliği yapan kişiler aracılığıyla anlaştığı 150 Suriyeliyi aylık 1000-1500'er dolar karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi. Rejim yanlısı paralı savaşçılar, Hafter safına katılmadan önce Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na götürüldü. Rusya, yaklaşık 10 gün önce Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinden 600, mayıs başlarında ise Suriye'nin farklı bölgelerinden birkaç yüz paralı savaşçıyı Libya'ya göndermişti.