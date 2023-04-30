Türkler oy kullanırken yaktılar

Türklerin ve Müslümanların kutsal sembollerine karşı saldırıların son zamanlarda görülmemiş şekilde arttığı İskandinav ülkelerinde her hafta yeni bir provokasyon yaşanıyor. Hükümetler ve polisin kutsal değerlere yapılan saldırıları “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirmesi, aşırı sağcı grupları daha da cesaretlendiriyor. Son olarak Danimarka'da İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi bir kişi tarafından Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yeniden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için büyükelçilik önünde bekleyen vatandaşlara karşı yapılan provokasyonda, Danimarka polisinin olaya tepki gösteren Türk vatandaşlarına müdahale ederek aşırı sağcı grubu koruması dikkat çekti. Danimarka yasalarında yabancı ülke bayrağının yakılmasının illegal olmasına rağmen polisin neden bu şekilde bir tutum aldığı ise belirsizliğini koruyor.

Provokasyona polis kalkanı

Oy kullanmak için büyükelçiliğe giden Türk vatandaşları, böyle bir eylemin kabul edilemeyeceği ve yapılmasının doğru olmadığı yönünde provokatöre sözlü tepki gösterdi. Bir Türk vatandaş ise, Türk bayrağını yerden kaldırdığı ve provokatörü uyardığı sırada Danimarka polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Polis, provokatöre müdahale etmemesi yönünde Türk vatandaşını ikaz ederken, saldırganın etrafında önlem almayı sürdürdü.

Yasal değil

Danimarka yasalarına göre ülkede Danimarka bayrağı yakmak serbestken, yabancı ülkelerin ya da Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi organizasyonların bayrağını yakmak ise illegal. Yasal olmamasına rağmen bu tip eylemlere polisin neden izin verdiği ise belirsizliğini koruyor. Benzer bir iki yüzlü tutum daha önce İsveç'te yaşanmıştı. Aşırı sağcı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan tarafından Kur'an yakılmasını ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirirken, Tevrat yakılmasına ise müsaade etmemişti.

Saldırıyı paylaştı

İslam düşmanı pankart açan, İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve Türk bayrağına saygısızca saldıran provokatör, bu anları Twitter hesabından canlı paylaştı. Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken, gösteri sonrasında Türkiye'nin tepkisi, uyarıları ve beklentileri Danimarka makamlarına bildirildi.

2 ayda 4. saldırı

İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Payrioterne Gar Live grubu tarafından Danimarka'da 24 ve 31 Mart'ta ve 14 Nisan'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları lanetlemişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez" ifadeleri yer almıştı.

Paludan’ı hatırlattı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. Paludan'ın provokasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti makamlarından tepkiler gelmişti. İstanbul 2 No'lu Barosu, 18 Nisan'da Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulunmuştu. Paludan, aynı eylemi İsveç’te de düzenlemiş, Stockholm yönetimi tepkilere rağmen geri adım atmamıştı. Finlandiya polisi ise İsveç’in aksine ülkede Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.







