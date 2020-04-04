Dünya Türklere Kovidli mektup Öksürdüm ve kağıdı yaladım
KORONAVİRÜS

Türklere Kovid’li mektup: Öksürdüm ve kağıdı yaladım

Alman ırkçılığı, gurbetçilere yönelik nefret için koronayı da boş geçmedi. Hamburg’daki bir vatandaşa ‘virüslü mektup’ yolladılar! Koronalı mektup olayıyla ilgili konuşan Alman Demokratlar Birliği’nin kurucularından avukat Ramazan Akbaş, "Bu tarz ırkçılığı yapanlar aynı Türkiye’deki PKK, FETÖ’cüler gibi. Sayıları az da olsa baktığımızda 800 bin kişi var." dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Önder Koca
Önder Koca

Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Önder Koca, ırkçıların hedefi oldu. Koca’nın posta kutusuna isimsiz mektup bırakan ırkçılar, kağıtta koronavirüs olduğunu iddia edip “Umarım virüs ailenize yayılır” diye yazdı. Evli ve 2 çocuk babası Koca, şok edici olayı şu sözlerle anlattı: “Posta kutumu açtığımda isimsiz bir mektup buldum. Açıp okuduğumda şok oldum. Mektupta ‘Size bir sürprizim var. Bende korona var. Bu mektuba da birçok kez öksürdüm, her tarafını da yaladım. Bu dünyadan tek başıma gitmeyeceğim. Benim son misyonum çocuklarıma ve torunlarıma yabancıların olmadığı bir Almanya bırakmak. Öl, yavaş yavaş öl. Almanya’yı Almanlara bırak. Sizlere kötülük diliyorum, umarım virüs aileniz içinde hızlı yayılır’ sözleri yer alıyordu.”

Ellerini dezenfekte ettikten sonra polise başvurduğunu aktaran Koca, “Hamburg sağlık yetkililerine müracaat ettim. Ne tür önlemler almam gerektiğini sordum. Bana söylediklerine göre kağıttan virüsün bulaşması çok ama çok düşük bir ihtimal. Ama ona rağmen bir hafta işe gitmememi ve kendimi karantinaya almamı önerdiler. Herhangi bir belirti olunca da kendilerine başvurmamı istediler. Böyle bir mektup almak bizi korkutmadı ama tedirgin etti” dedi. Koca, durumu Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğu’na da bildirdi. Görüşüne başvurduğumuz Göçmenler İçin Alternatif Partisi kurucusu Fatih Zingal, “Böyle bir hadiseyle ilk kez karşılaştım. Daha önce camilerimize tehdit mektupları, içinde zehir olduğu iddia edilen zarflar gönderiliyordu. Yöntem değişti” diyerek şunları kaydetti:

Fatih Zingal

POLİS ÜZERİNE GİTMİYOR

“Almanya’da ırkçılık aldı başını gitti. İşin üzücü yanı, bunlar hiç gündeme taşınmıyor. Alman meslektaşlarımla konuştuğumuzda bile abarttığımızı söylüyorlar. Mektupta imlâ hataları var diye ‘15 yaşında bir çocuk yazmıştır’ deniliyor. Bu bir suç, birisi oturup bu mektubu yazdı. Tespit edildiğinde mektupta virüs olmasa bile bu durum suçtur. Savcı ve polis yeterince üstüne gitmediği için bu tür vakalar artabilir. Aşırı sağcılar koronavirüs ırkçılığı yapıyor. Virüsün yabancılardan yayıldığını, pis olduklarını söyleyerek Türkleri ve Arapları hedef gösteriyorlar. İnsanı asıl endişelendiren orta tabakanın tavrı oluyor. Virüsün, sosyal olarak daha aktif durumdaki Türk veya Arap toplumunda hızla yayıldığını düşünüyorlar. ‘En büyük risk bu gruplarda, bunları kontrol edin’ diyerek Türklere karşı bir önyargıyı besliyorlar.”

Öldürmeye teşebbüs

Ramazan Akbaş
  • Koronalı mektup olayıyla ilgili konuşan Alman Demokratlar Birliği’nin kurucularından avukat Ramazan Akbaş, şöyle konuştu: “Almanya’da bu tip saldırılar her zaman oldu. Bana da 10 yıldır 3 binden fazla ölüm tehdidi içeren mektuplar geldi. Bu tarz ırkçılığı yapanlar aynı Türkiye’deki PKK, FETÖ’cüler gibi. Sayıları az da olsa baktığımızda 800 bin kişi var. Virüs varsa bu öldümeye teşebbüstür; bir de bunu mektubunda ifade ettiği için niyetini de ortaya koymuştur."

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