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Dünya Twitter Wildersin hesabını askıya aldı
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AVRUPA

Twitter Wilders'in hesabını askıya aldı

Hollandalı İslam ve göçmen karşıtı politikacı Wilders, sosyal medya devinin hesabını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Wilders ve partisi PVV, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı.
Wilders ve partisi PVV, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı.

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, bir süre Twitterhesabını kullanamayacak.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İslam ve göçmen karşıtı politikacı, sosyal medya devinin hesabını askıya aldığını açıkladı. Twitter'ın hesabı bloke etme nedeni, nefret ifadeleri.

Avrupa'ya göçmenlerin gelmesini istemeyen Wilders, sık sık radikal açıklamalar yapan bir isim.

  • Geçen yıl Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı önergesi sunan siyasetçi, "Camiler, İslam okulları, kapansın ve Kur'an ile burka yasaklansın. Diğer ülkelerin de bunu örnek almalarını umut ediyorum" demişti.

Wilders ve partisi PVV, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı.

2014 seçiminde dört sandalye kazanan aşırı sağcı PVV, bu kez hiçbir üyesini parlamentoya gönderemedi.

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