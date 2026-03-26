UAEA İran'daki nükleer enerji santrali için uyarı: Olası hasar geniş alanı etkileyecek kazaya yol açabilir

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne verilecek olası hasarın İran ve ötesinde geniş alanı etkileyecek radyasyon yayılımına yol açabilecek büyük bir kazaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, ABD ve İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne dair açıklama yaptı.

Grossi, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarında yaşandığı bildirilen ve sonuncusu 24 Mart akşamı meydana gelen saldırılarla ilgili derin endişe duyduğunu belirtti.

Buşehr'in, büyük miktarda nükleer malzeme barındırdığına ve faaliyette olan bir nükleer enerji santrali olduğuna dikkati çeken Grossi, tesise verilecek bir hasarın İran ve ötesinde geniş bir alanı etkileyecek radyasyon yayılımına yol açabilecek büyük bir kazaya neden olabileceği uyarısını yaptı.

Grossi, böyle bir nükleer kaza riskini önlemek için azami itidal çağrısını yineledi, nükleer emniyet ve güvenliği sağlamak için "7 temel ilkenin" uygulanmasının önemine işaret etti.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, 24 Mart'ta, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.



