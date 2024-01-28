Üç ABD askerinin ölümü sonrası Ürdün'den ilk açıklama: Saldırı Ürdün'de değil Suriye'de gerçekleşti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu. ABD Başkanı Biden, "Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi. ABD'li Senatör John Cornyn ise saldırıya dair yaptığı paylaşımda "Tahran'ı hedef alın" diyerek misilleme çağrısında bulundu.