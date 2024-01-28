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Dünya

Üç ABD askerinin ölümü sonrası Ürdün'den ilk açıklama: Saldırı Ürdün'de değil Suriye'de gerçekleşti

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de Amerikan üssüne yapılan saldırıda üç askerin öldüğünü duyurdu. Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhannad Mubaidin, saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye'nin güneyinde yer alan El-Tanf'ta gerçekleştiğini belirtti. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre, saldırıyı İran destekli gruplar üstlendi. ABD'li senatör John Cornyn, yaşananlar sonrasında, "Tahran'ı vurun." çağrısı yaptı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:33 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 21:16 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Biden'ın üç askerin öldüğünü duyurması sonrası, Amerikan basınına göre saldırı yapılan nokta.
Biden'ın üç askerin öldüğünü duyurması sonrası, Amerikan basınına göre saldırı yapılan nokta.

ABD Başkanı Biden, "Ürdün'de Suriye sınırı yakınlarında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri öldü, 25 asker yaralandı" açıklamasını yaptı. İngiliz basından Sky News saldırıda yaralananlardan 6'sının durumunun ağır oluğunu ve yaralı asker sayısının 34 olduğunu duyurdu.

Üç ABD askerinin ölümü sonrası Ürdün'den ilk açıklama: Saldırı Ürdün'de değil Suriye'de gerçekleşti

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhannad Mubaidin, saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye'nin güneyinde yer alan El-Tanf'ta gerçekleştiğini belirtti.

İran destekli gruplar üstlendi: Senatörlerden 'Tahran'ı vurun' çağrısı

The Washington Post'ta yer alan habere göre; saldırıyı İran destekli gruplar üstlendi.

ABD'li senatör John Cornyn, yaşananlar sonrasında, "Tahran'ı vurun." çağrısı yaptı.

Ölü sayısı artabilir

ABD’li bir savunma yetkilisine göre; ABD’nin Ürdün’deki bir askeri üssünü hedef alan saldırıda yaralı askerlerin sayısının artması bekleniyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise, yaralı askerlerin bazıları tahliye edilmek zorunda kaldı.




#Ürdün
#ABD
#Suriye
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