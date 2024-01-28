ABD Başkanı Biden, "Ürdün'de Suriye sınırı yakınlarında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri öldü, 25 asker yaralandı" açıklamasını yaptı. İngiliz basından Sky News saldırıda yaralananlardan 6'sının durumunun ağır oluğunu ve yaralı asker sayısının 34 olduğunu duyurdu.
Üç ABD askerinin ölümü sonrası Ürdün'den ilk açıklama: Saldırı Ürdün'de değil Suriye'de gerçekleşti
Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhannad Mubaidin, saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye'nin güneyinde yer alan El-Tanf'ta gerçekleştiğini belirtti.
İran destekli gruplar üstlendi: Senatörlerden 'Tahran'ı vurun' çağrısı
The Washington Post'ta yer alan habere göre; saldırıyı İran destekli gruplar üstlendi.
ABD'li senatör John Cornyn, yaşananlar sonrasında, "Tahran'ı vurun." çağrısı yaptı.
Ölü sayısı artabilir
ABD’li bir savunma yetkilisine göre; ABD’nin Ürdün’deki bir askeri üssünü hedef alan saldırıda yaralı askerlerin sayısının artması bekleniyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise, yaralı askerlerin bazıları tahliye edilmek zorunda kaldı.