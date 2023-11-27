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Dünya

Üç günde üçüncü takas

İsrail ve Filistin arasındaki 3’üncü esir takası dün akşam tamamlandı. Hamas 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç’a teslim ederken, İsrail de hapishanelerde tutuklu bulunan 39 Filistinli çocuğu serbest bıraktı.

04:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:18 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsrail ve Filistin arasındaki 3’üncü esir takası dün akşam tamamlandı. Hamas, İsrail ile varılan anlaşmada insani aranın 3’üncü gününde 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri serbest bıraktı. İsrail ile anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani aranın 3’ncü gününde Hamas, Gazze Şeridi’nde üçüncü esir grubunu serbest bıraktı. İnsani ara kapsamında 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esir serbest bırakılarak Kızılhaç’a teslim edildi. Serbest bırakılan Rus’un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtildi. İsraillilerin serbest kalması sonrası İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk da serbest bırakıldı. Serbest bırakılan çocuk esirlerden işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi’nden ayrılarak Ramallah’a doğru hareket etti. Doğu Kudüs’te yaşayan çocuklar ise ailelerine teslim edilmek üzere İsrail polisi eşliğinde hapishaneden ayrıldı. Serbest bırakılan 39 kişiden tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21’inin Kudüs’ten, 1’inin Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria şehirlerinden olduğu belirtildi. Şimdiye kadar Gazze’den 39 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 117 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.



#Hamas
#Esir takası
#İsrail
37 dakika önce
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