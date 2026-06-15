Üç yılda 17 yıla bedel katliam!

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı yeni analize göre, işgal altındaki Batı Şeria’da son üç yıl içinde İsrail güçleri ve istilacı Yahudiler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı, önceki 17 yılda hayatını kaybedenlerin toplamını aştı. Birleşmiş Milletler verilerine dayandırılan rapora göre, 2023 yılından 2025 sonuna kadar geçen dönemde 268’i çocuk olmak üzere 1244 Filistinli öldürüldü. Buna karşılık, 2006-2022 yılları arasında 225’i çocuk olmak üzere 1036 Filistinli yaşamını yitirmişti. Son 20 yıllık dönemde öldürülen Filistinlilerin beşte birinden fazlasını çocuklar oluşturdu. Oxfam, Batı Şeria’da son üç yıl içerisinde yaklaşık 46 bin Filistinlinin yerinden edildiğini belirtti. Bu rakamın, önceki 14 yılda yerinden edilen yaklaşık 13 bin Filistinlinin çok üzerinde olduğu vurgulandı. Yerinden edilmelerin başlıca nedenleri arasında İsrail ordusunun operasyonları, istilacı teröristlerin saldırıları, ev yıkımları ve hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar gösterildi. Rapora göre yalnızca bu yılın ilk üç ayında 540’tan fazla istilacı Yahudilerin saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılar ve operasyonlar sonucunda 33 Filistinli yaşamını yitirirken, 2200’den fazla kişi de yerinden edildi. Oxfam’ın Filistin ve İsrail Politikaları Sorumlusu Bushra Halidi, Batı Şeria’daki sivil ölümlerindeki artışın “trajik ve dehşet verici” olduğunu belirterek, İsrail’in Gazze’de “soykırım işlediğini” ve aynı zamanda Batı Şeria’da benzeri görülmemiş bir şiddet dalgasının önünü açtığını ifade etti.
Saldırılar yoğunlaşıyor
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde baskın, gözaltı ve yıkım operasyonlarını sürdürdü. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail güçleri birçok kasaba ve köye girerek evlerde aramalar gerçekleştirdi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Beytüllahim bölgesinde İsrail askerleri Husan köyü ile Beyt Sahur kentine baskın düzenledi. Husan’da herhangi bir gözaltı bildirilmezken, Beyt Sahur’da bir aileye oğulları Muhammed Musa Dar el-Asas’ın İsrail makamlarına teslim olması yönünde tebligat yapıldı. Salfit kentine bağlı ez-Zaviye beldesinde ise şafak vakti düzenlenen baskınlarda çok sayıda ev arandı. Bunun yanı sıra İsrail ordusu, Kudüs’ün kuzeyindeki bazı yerleşimlerde yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi.