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Dünya Uçak yolcularının en büyük korkusu enfekte birinin yanında oturmak
AMERİKA

Uçak yolcularının en büyük korkusu enfekte birinin yanında oturmak

Hava yolu sektöründe koronavirüsün etkileri giderek büyüyor. ABD merkezli tüketici kuruluşu Consumer Reports'un anketinden çıkan sonuçlara göre yolcuların en büyük korkusu enfekte bir yolcunun yanına oturmak. Öte yanda , hava yolu ulaşımının küresel olarak bir önceki yıla oranla yüzde 85'lik bir düşüş yaşadığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
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ABD merkezli tüketici kuruluşu Consumer Reports'un haziran ayında binden fazla kişiyle yaptığı araştırmada, katılımcıların yüzde 70'i uçak yolculuğunun güvenli olmadığını söyledi.

Bir başka araştırmadaysa yolcuların en büyük endişesinin enfekte bir diğer yolcunun yanında oturma ihtimali olduğu saptandı.

SAATLERCE SÜREN YOLCULUKLAR TEHLİKELİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, diğer yolcularla iki metreden az mesafeyle oturmanın saatler süren yolculuklarda Covid-19'a yakalanma riskini artırabileceğini söylüyor. Bununla birlikte Merkez'e göre, uçaklardaki hava dolaşım sistemi virüsün yayılımını zorlaştırıyor.

Euronews'un haberine göre Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, bu yıl hava trafiğinin yüzde 70'e kadar azalmasıyla, sektörün beklentilerinin giderek daha kötüye gittiğini belirtiyor.

YÜZDE 85'LİK DÜŞÜŞ

Avrupa'nın 500'den fazla havalimanındaki hava trafiği haziran ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 94'lük bir düşüş yaşadı. Avrupa'da 2019 haziranındaki 217 milyon yolcuya karşı bu yıl yalnızca 4 milyon yolcu vardı.

Hava yolu sektöründen elde edilen verilere göre, hava yolu ulaşımı küresel olarak bir önceki yıla oranla yüzde 85'lik bir düşüş yaşadı.

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