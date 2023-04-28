Uganda Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı.

Uganda olarak Somali'nin barış, güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirten Odongo,

Uganda olarak Somali'nin barış, güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirten Odongo,

Odongo, 2 bin 900 Somalili askerin Uganda ordusu tarafından eğitilerek birliklerine katıldığını ve 3 bin Somalili askerin de eğitimlerine devam ettiği bilgisini paylaştı.