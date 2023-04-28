|
Reklam
Reklam
Dünya

Uganda Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı

Uganda hükümeti, 2007den beri Somali'de görev yapan barış gücü askerlerini Aralık 2024'te geri çekme kararı aldı. Uganda'nın 6 binden fazla askeri, 2007'den beri Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla görev yapıyordu.

07:56 . 28/04/2023 Cuma
AA
Uganda Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı.

Uganda Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı.

Uganda hükümeti, 2007den beri Somali'de görev yapan barış gücü askerlerini Aralık 2024'te geri çekme kararı aldı.


Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo, basına yaptığı açıklamada, Somali'deki Uganda askerlerine dair alınan kararı açıkladı.


Odongo, Somali'de görev yapan Ugandalı barış gücü askerlerinin gelecek yıl aralık ayında ülkeye dönecekleri bilgisini paylaştı.


Uganda olarak Somali'nin barış, güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirten Odongo,
"Uganda, Somali'de birlik konuşlandıran ve barışın sağlanmasına katkıda bulunan ilk ülke."
dedi.

Odongo, 2 bin 900 Somalili askerin Uganda ordusu tarafından eğitilerek birliklerine katıldığını ve 3 bin Somalili askerin de eğitimlerine devam ettiği bilgisini paylaştı.


Uganda'nın 6 binden fazla askeri, 2007'den beri Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla görev yapıyor.


#Somali Barış Gücü
#Uganda
#Eş-Şebab
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.