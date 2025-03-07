Ukrayna: Fransız yapımı Mirage 2000 savaş uçakları ilk kez Rus füzelerine karşı kullanıldı

"Operasyonda F-16 ve Mirage 2000'in da aralarında bulunduğu savaş uçakları da yer aldı. Bir ay kadar önce Ukrayna'ya verilen Fransız savaş uçaklarının, ilk kez bir düşman hava saldırısını püskürtmeye katıldığını belirtmekte fayda var"