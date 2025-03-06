AB Zelenski'ye desteğini yineledi: Avrupa açık bir tehlikeyle karşı karşıya

"Avrupa, açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıyadır"

diyen von der Leyen, bu nedenle Avrupa'nın hem kendini koruması ve savunması hem de Ukrayna'yı kendini koruyabilecek, kalıcı ve adil bir barış için çaba gösterebilecek bir konuma getirebilmesi gerektiğini vurguladı.