AB Zelenski'ye desteğini yineledi: Avrupa açık bir tehlikeyle karşı karşıya

Avrupa Birliği, Brüksel'deki Avrupa'nın savunması ve Ukrayna konulu olağanüstü zirve öncesi, Ukrayna'ya olan desteğini sürdürme kararlılığını yineledi.
ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Ukrayna'ya askeri yardımları kesmesinin ardından Brüksel'de olağanüstü zirve düzenlendi.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile zirveye özel olarak davet edilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, zirve girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Costa, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasının Ukrayna'nınkinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek AB'nin, savaşın ilk gününden bu yana olduğu gibi bu ülkeyi AB üyesi olana dek desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
Ukrayna'dan teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de "Öncelikle, savaşın başından beri gösterdikleri bu kadar belirgin ve güçlü destek için tüm Avrupalı liderlerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te yaşadığı tartışmaya atıfta bulunan Zelenski, "Bu süreçte ve geçen hafta boyunca yanımızda yer aldınız." dedi.
Brüksel'deki olağanüstü zirve, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Kiev'e askeri yardımları askıya alma kararının hemen ardından düzenlenmesi nedeniyle kritik önem taşıyor.