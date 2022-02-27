Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı aracın vurulduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de 3 bin 500’den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Rusya ise bu konuda bilgi vermedi.