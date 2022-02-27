​Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç ile 15 topçu ve ‘Buk’ füze sisteminin vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile sınırındaki bölgelere ilave askeri birlikler yerleştirmeye başladığı belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de 3 bin 500’den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini, 200’ünün de esir alındığını bildirdi. Aynı veriler Rus resmi haber ajansı TASS’ın sitesinde bir süre kaldıktan sonra yayından kaldırıldı.