Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü
AVRUPA

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı aracın vurulduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de 3 bin 500’den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Rusya ise bu konuda bilgi vermedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü
Ukrayna askerlerini esir aldığı Rus askerler böyle görüntülendi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç ile 15 topçu ve ‘Buk’ füze sisteminin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile sınırındaki bölgelere ilave askeri birlikler yerleştirmeye başladığı belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de 3 bin 500’den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini, 200’ünün de esir alındığını bildirdi. Aynı veriler Rus resmi haber ajansı TASS’ın sitesinde bir süre kaldıktan sonra yayından kaldırıldı.

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