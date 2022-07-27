Ukrayna Herson’daki Antonivka Köprüsü’nü vurdu

Ukrayna ordusu, Herson’da Rusya için kritik öneme sahip Antonivka Köprüsü’nü vurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprünün hedef alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "İşgalciler Dnipro Nehri boyunca yüzmeyi öğrenmeli ya da hala mümkünken Herson’dan ayrılmalılar.
Üçüncü bir uyarı olmayabilir" ifadelerini kullandı.
Köprü, Herson’un Rusya’nın kontrolünde kalması ve bölgeye ikmal yapılabilmesi için önemli olarak görülüyor.
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