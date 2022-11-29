Ukrayna için endişelendiren açıklama: Rusya silah olarak kullanacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile 29-30 Kasım 2022'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri bakanlarının Ukrayna'yı desteklemek için muhtemel yolları masaya yatıracaklarını aktaran Stoltenberg, "Putin'in yenmesine izin veremeyiz. Bu, amaçlara güç kullanarak erişilebileceği mesajını verir." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine, doğal gaz ve temel hizmetlere ilişkin altyapısına saldırmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu ifade ederek, "Kışa girdiğimizde bunu yapması, Başkan Putin'in şu anda kışı Ukrayna'ya karşı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri, dışişleri bakanlarının iki günlük toplantıda Rusya'nın baskısı altındaki Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova'ya yapılacak yardımları da görüşeceğini bildirdi.

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"SOMUT PLANLARA İHTİYAÇ VAR"

Cumhurbaşkanı Iohannis de ülkesinin NATO'nun toplu savunmasına önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

NATO ve müttefik ülkelerin Romanya'da önemli kuvvetler konuşlandırdığını belirten Iohannis, Romanya'nın şu anda yaklaşık 5 bin müttefik askere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Iohannis, "Yüksek sayıda müttefik birliğe ihtiyaç var ancak bu da yeterli değil. Sağlam bir caydırıcılık ve savunmayı sağlayabilmek için ekipmana, daha doğrusu önceden konumlandırılmış ekipmana ihtiyaç var." dedi.

Madrid Zirvesi'nde alınan kararları "oldukça genel" olarak niteleyen Iohannis, "Bir saldırı durumunda hangi birliklerin gönderileceğinin çok net bilinmesi gerek. Somut planlara ihtiyaç var. Bu tür kararları son ana bırakamayız." şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı. TOPU KİEV’E ATTIAtışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu. Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti. Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi. Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı. Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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