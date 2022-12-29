Dünya Ukrayna Kievde 16 füze düşürüldü
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Ukrayna: Kiev’de 16 füze düşürüldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev'i hedef alan 16 Rus füzesinin Ukrayna güçleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna: Kiev’de 16 füze düşürüldü
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’i füzelerle hedef aldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Kiev’e fırlatılan 16 füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini söyledi.

Klitschko bugün yaptığı başka bir açıklamada ise kentte farklı noktalarda patlamalar olduğunu ifade etmişti. Kiev halkını elektrik kesintileri konusunda uyaran Klitschko, telefonları ve diğer cihazları şarj etmelerini istedi. Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından Kiev’de yaşayanların yüzde 40’ının elektriksiz kaldığını ifade ederek, ekiplerin hatları onarmak için çalışma başlattığını söyledi.

Patlamalarda 3 kişinin yaralandığı ve en az 2 evin düşürülen füze parçaları nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi.

Odesa’da 21 füze düşürüldü

Ukrayna’nın Odessa Valisi Maksim Marchenko, Ukrayna’ya geniş çaplı füze saldırısı başlatıldığı belirterek Odesa’da 21 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Füze parçalarının bir binaya isabet ettiğini kaydeden Marchenko, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, bugün Rusya ordusunun farklı bölgeleri toplam 120 füzeyle hedef aldığını belirtti.

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