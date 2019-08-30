Dünya Ukrayna Rusya denizcilerimizi serbest bırakacak
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Ukrayna: Rusya denizcilerimizi serbest bırakacak

Ukrayna: Rusya denizcilerimizi serbest bırakacak

Rusya, Kerç Boğazı'nda gözaltına aldıktan sonra tutukladığı Ukraynalı denizcileri serbest bırakacağını duyurdu. Rusya, geçen kasım ayında Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu.

Haber Merkezi DHA
Rus Sahil Güvenliği tarafından vurulan 3 Ukrayna gemisinden savaş gemisi ve römork Kırım limanında görüntülenmişti.
Rus Sahil Güvenliği tarafından vurulan 3 Ukrayna gemisinden savaş gemisi ve römork Kırım limanında görüntülenmişti.

Ukraynalı denizcilerin, Moskova ile Kiev arasında bazı tutukluların takas edilmesini öngören anlaşma kapsamında ülkelerine iade edilmeleri için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

  • Ukrayna’nın yeni Başsavcısı Ruslan Ryaboşapka, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Takas yapıldı. Denizciler, ayrıca (diğer tutuklular) Sentsov, Karpyuk, Baluh ve Grib evlerine dönüyorlar. Bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi’nde yapılan açıklamada ise, “Tutuklu kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılması süreci devam ediyor. Sürecin bittiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor” denildi.

Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Vladimir Putin ile Vladimir Zelenski arasında 11 Temmuz’da yapılan telefon görüşmesinde, iki ülkede bulunan bazı tutukluların takas edilmesi konusunun ele alındığı bildirilmişti. Rusya, 25 Kasım’da Azak Denizi’nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna savaş gemisine el koymuştu. Olay sırasında gözaltına alınan 24 Ukraynalı denizci, yaklaşık dokuz aydır Rusya’da tutuklu bulunuyordu.

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