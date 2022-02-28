Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi görevde

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Tüm dünya Rusya'nın Keiv'e girmesini izlerken yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kremlin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için 400 kişilik bir suikast timi görevlendirdiği idda edildi.

Wagner Grubu olarak bilinen özel milislerin beş hafta önce Afrika'dan geldiği belirtildi. Milis grubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetiliyor.

Wagner suikast timinin Suriye'de çekilmiş bir fotoğrafı.

23 KİŞİLİK LİSTE

Yüksek eğitimli ajanlar, Başbakan ve kabine de dahil olmak üzere 23 kişilik bir öldürme listesine sahip.

5 HAFTA ÖNCE GELDİLER

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Times'ın haberine göre, Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu, beş hafta önce görevlendirildi. Suikast görevi için özel time büyük bir meblağ ayrıldığı iddia ediliyor.

ZELENSKİ'YE YAKIN İSİMLER VAR

Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenski, kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek yeşil ışığı beklediği söyleniyor.

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