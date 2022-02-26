'Ukrayna saflarında savaşan Çeçenleri de öldüreceğiz' diyen Kadirov'a KAFKASDER'den sert tepki: Omurgasız kukla

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Çeçen güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırıldığını teyit etti.

Kadirov, "Tamamen silahlanan Çeçen gücünün şu ana kadar herhangi bir kaybı olmadı. Bir Ukrayna askeri birliğini ele geçirdik. Ukrayna saflarında savaşan Çeçenleri de öldüreceğiz" dedi.

Ukrayna halkına çağrı yapan Kadirov, "Liderinizden kurtulun" açıklaması yaptı.

‘OMURGASIZ KUKLA’

Kadirov'un ifadelerine Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (KAFKASDER) sert tepki geldi. KAFKASDER'in 'Omurgasız Kukla' dediği Kadirov'un açıklaması sonrası yayınladığı bildiri şöyle:

"Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Kadirov’un, oluşturduğu kolluk kuvvetleriyle sergilediği Rusya yanlısı gövde gösterisi ve medyatik şovu sebebiyle tüm Çeçen halkını hedef alan yorumlar oldukça üzücü bir hal aldı.

REKLAM

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Kadirov’un, oluşturduğu kolluk kuvvetleriyle sergilediği Rusya yanlısı gövde gösterisi ve medyatik şovu, Çeçen - Kafkas halkının duruşunun göstergesi değildir! pic.twitter.com/gOk0x47j4l — KAFKASDER (@kafkasdercom) February 26, 2022

'SAHİBİNE HİZMETİNİ MİNNETLE YERİNE GETİRDİ'





Putin’in sadece Çeçenya değil tüm Kafkasya coğrafyasının boyun eğmesi için atadığı Kadirov isimli omurgasız kukla, bugüne kadar sergilediği performansla sahibine hizmetini minnetle yerine getirmiş, köle sıfatının hakkını ziyadesiyle vermiştir. Kremlin’in çıkarları doğrultusunda Kafkasya halkları üzerinde giriştiği kışkırtıcı eylemleriyle en yakın akrabaları İnguşlar ve Dağıstanlılarla bile büyük problemler çıkartmakla kalmamış, Çeçenlerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgeleşmiş isimleri Cahar Dudayev, Zelimhan Yandarbiyev gibi kahramanları bile, kameralar önünde “O benim İlahım” dediği Putin’in takdirini kazanmak adına terörist ilan edebilmiştir.

REKLAM

'ÇEÇEN HALKINA DA ZULMETMEKTEN GERi DURMADI'





Günümüzde artık doruk noktasına ulaşan diktatörce tutumlarıyla Çeçenya’da tam bir korku iklimi oluşturmuş, ülke içinde ve dışında pervasızca giriştiği faili meçhul cinayetler, adam kaçırmalar, sadist işkenceler, tehdit ve baskılarla Çeçen halkına da zulmetmekten geri durmamıştır.

Dolayısıyla bu şeytanlaşmış, onursuz katilden bahsederken sanki tüm Çeçen halkını temsil ediyormuşçasına “Çeçenler” denilmesi, tarih boyunca özgürlük için ağır bedeller ödemiş ve hala da ödemeye devam eden halkımıza karşı büyük bir haksızlıktır.

'UKRAYNA HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU İLAN EDERİZ'





Bu sebeple özellikle başta Kafkasyalılar olmak üzere hak ve adalete inanan, bağımsızlık mücadelemize saygı duyan herkesi kavramları ve isimleri kullanırken çok daha titiz hareket etmeye, söylem ve ifadelerinde onurlu Çeçen halkını Kadirov’dan ayrı tutarak belirtmeye davet ediyoruz.

REKLAM

Rusya’nın yayılmacı politikası sonucu neredeyse her elli yılda bir soykırıma maruz kalan Çeçen halkı olarak, Çarlık hedefleriyle masumların kanına giren Kremlin’in karşısında, vatanlarını müdafaa eden Ukrayna halkının yanında olduğumuzu, terörsüz, savaşsız, barış içinde bir dünya özlemiyle kamuoyuna ilan ederiz."





BABASI GİBİ RUS YANLISI

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan, Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin suikastlerle öldürülmesi sonrası direniş kırıldı.

Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov, Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi.

Rusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan'da ise yönetimin başındaki Ramazan Kadirov, dün Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.

REKLAM

DÜNYA Kadirov'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çeçen milislerinin Ukrayna'ya saldırmadan önce namaz kıldığı iddia edilen görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı ise Kadirov'a tepki gösterdi.

Öte yandan Ramazan Kadirov'un botları sosyal medyada çok konuşuldu. Ramazan Kadirov'un Prada botları tartışmalara neden oldu.

Botların Türkiye'de satış fiyatı 22 bin TL.









KADİROV KARŞITLARI, UKRAYNA ORDUSUNA KATILDI

Gelişmelerden sonra Kadirov'un meşruiyetini reddeden Çeçenler ise karşı harekete geçti. Bazı Çeçen grupların, Rusya'yla savaşmak için Ukrayna ordusu saflarına katıldığı öğrenildi.

OYNAT 00:59 Çeçen Komutan Şamil Basayev yıllar önce uyarmıştı: Dünya Rusya'yı şimdi durdurmazsa ilerde herkesin başına bela olur Rusya'ya karşı Çeçenistan'ın bağımsızlığı için savaşan ve bu uğurda şehit düşen komutan Şamil Basayev, verdiği bir röportajda dünyayı Rusya tehlikesinden dolayı uyarmıştı. Basayev, 'Dünya, Rusya'yı şimdi durdurmazsa ileride herkesin başına bela olur' demişti BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder







