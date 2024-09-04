Ukrayna'da 3 bakan istifalarını parlamentoya sundu

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval'ın parlamentoya istifa için başvuruda bulunduklarını belirtti.
Stefançuk, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamyshin, Adalet Bakanı Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Koval'ın istifa mektuplarını gösteren fotoğrafı paylaştı.
Zelenski'den yeniden yapılanma mesajı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, bu değişikliklerin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonuçları elde etmesi için gerekli olduğunu belirterek, hükümetin bazı alanlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek ay yapacağı görüşme öncesinde hükümette yeniden yapılanma hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.