Ukrayna'da 3 bakan istifalarını parlamentoya sundu

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta her iki taraf da kayıplar veriyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin Pazartesi günü Rusya'nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düştüğü belirtildi. F-16'ların hava muharebesi sırasında yüksek performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, uçakların Rusya'ya ait 4 seyir füzesini düşürdüğü kaydedilerek, “Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle bağlantı kesildi. Daha sonra uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti” ifadesi kullanıldı.