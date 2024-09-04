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Dünya

Ukrayna'da 3 bakan istifalarını parlamentoya sundu

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı'nın parlamentoya istifa mektuplarını sunduğu bildirildi.

07:09 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:25 - 4/09/2024 Çarşamba
AA
Ukrayna'da hükümet değişikliği bekleniyor.
Ukrayna'da hükümet değişikliği bekleniyor.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.


Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval'ın parlamentoya istifa için başvuruda bulunduklarını belirtti.


Stefançuk, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamyshin, Adalet Bakanı Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Koval'ın istifa mektuplarını gösteren fotoğrafı paylaştı.


Stefançuk açıklamasında,
"Tüm başvurular en yakın genel kurul toplantılarının birinde değerlendirilecektir"
ifadesini kullandı.

Zelenski'den yeniden yapılanma mesajı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, bu değişikliklerin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonuçları elde etmesi için gerekli olduğunu belirterek, hükümetin bazı alanlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.


Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek ay yapacağı görüşme öncesinde hükümette yeniden yapılanma hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.



#Ukrayna
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