Rusya füzeyle vuruyor Ukrayna Kursk’ta ilerliyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde kontrolünü pekiştirmeye çalışan Rus güçleri, ülkedeki kritik alt yapı tesislerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Kiev yönetimi, Rusya’nın 100 füze ve 100’den fazla insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini ve 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Diğer yandan Ukrayna güçleri ise işgal ettikleri Rus topraklarında ilerleyor.

102 FÜZE 99 İHA

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Zaporijya’ya gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih kentinde bir füzenin otele isabet etmesi sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu 6 dükkan, 4 bina ve 8 otomobil hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Moskova’nın en az 127 füze ve 109 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, fırlatılan 102 füze ve 99 İHA’nın düşürüldüğünü ifade ederek saldırıyı Rusya’nın "en büyük" saldırısı olarak nitelendirdi.

KİNJAL FÜZELERİ İLE VURDU

Rusya, Ukrayna'nın havaalanı altyapısını yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece, hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın kritik öneme sahip havaalanı altyapısının unsurlarına yönelik bir grup saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu" ifadelerine yer verildi.

594 RUS ASKERİ ESİR ALINDI

Diğer yandan Ukrayna’nın Kursk işgali sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde 1294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Sırskiy, "Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sayesinde esir takas fonunu yenilediklerini" kaydederek, 594 Rus askerin esir alındığını kaydetti. Kursk operasyonunun, Rusya'nın gücünün yönünü önemli ölçüde değiştirdiğini belirten Sırskiy, "Şu anda yaklaşık 30 bin (Rus) askerin Kursk yönüne sevk edildiğini söyleyebiliriz. Bu rakam giderek artmaktadır. Düşman diğer yönlerden birliklerini geri çekmeye çalışıyor" dedi.











