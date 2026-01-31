Ukrayna'da başkent Kiev'in de olduğu birçok şehirde elektrik kesintileri yaşanıyor

Ukrayna’da yaşanan teknik arıza nedeniyle Kiev başta olmak üzere birçok kentte elektrik ve su kesintileri yaşanırken, Kiev metrosu geçici olarak durduruldu.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesintiler nedeniyle Kiev metrosunun durdurulduğunu, metro istasyonlarının yedek güç kaynağıyla şimdilik sığınak olarak hizmet verebildiğini belirtti.
Yerel basında yer alan habere göre, Kiev ve çevresindeki bölgelerde su kesintileri de yaşandı.
Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, yazılı açıklamasında Romanya ile Moldova'nın enerji sistemleri arasındaki 400 kilovoltluk hat ile Ukrayna'nın batı ve orta kesimleri arasındaki 750 kilovoltluk hattın saat 10.45 sularında eş zamanlı devre dışı kalması sebebiyle "teknolojik arızanın" meydana geldiğini bildirdi.
Şmigal, enerji sorununun ilerleyen saatlerde çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.