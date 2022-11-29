Ukrayna'da savaştan zarar gören evler restore edilecek

Program, diğer unsurların yanı sıra pencerelerin, kapıların, çatıların ve duvarların değiştirilmesini kapsayacaktır. IFC ayrıca fona bir dizi yeniden inşa projesi konusunda yardımcı olacak ve yararlanıcıları başvuru sürecinde destekleyecektir.

EU News'e göre son iki ayda artan saldırılara maruz kalan kuzey ve orta Ukrayna'daki büyük şehirler olan Kiev, Zhytomyr, Sumy ve Chernihiv'de 5 milyon avroluk bir pilot aşama başlatılıyor.

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