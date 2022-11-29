Dünya Ukraynada savaştan zarar gören evler restore edilecek
AVRUPA

Ukrayna'da savaştan zarar gören evler restore edilecek

Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Ukrayna'nın Enerji Verimliliği Fonu arasında imzalanan yeni bir anlaşma, Ukrayna'daki ev sahiplerinin savaştan zarar görmüş konutlarını restore etmelerine yardımcı olmak için 25 milyon Euro'ya kadar AB fonunu kanalize edecek. AB, IFC ve Enerji Verimliliği Fonu arasındaki anlaşma 28 Kasım'da Brüksel'de imzalandı.

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​Ukraynada savaştan zarar gören evler restore edilecek
Ukrayna'da zarar gören evler

Program, diğer unsurların yanı sıra pencerelerin, kapıların, çatıların ve duvarların değiştirilmesini kapsayacaktır. IFC ayrıca fona bir dizi yeniden inşa projesi konusunda yardımcı olacak ve yararlanıcıları başvuru sürecinde destekleyecektir.

EU News'e göre son iki ayda artan saldırılara maruz kalan kuzey ve orta Ukrayna'daki büyük şehirler olan Kiev, Zhytomyr, Sumy ve Chernihiv'de 5 milyon avroluk bir pilot aşama başlatılıyor.

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Ukrayna'da cerrahlar ameliyata el feneri ile giriyor
FOTOĞRAF 9
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Ukraynanın Lviv kentindeki bir hastanede kanser cerrahı olan Dr. Oleh Duda, yakınlarda patlama sesleri duyduğunda karmaşık ve tehlikeli bir ameliyatın ortasında olduğunu ve dakikalar sonra ışıkların söndüğünü aktardı.
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Duda, Işık için sadece bir farla çalışmaya devam etmekten başka seçeneğim yoktu. Üç dakika sonra bir jeneratör devreye girdiğinde ışıklar geri geldi ama bu bana sonsuzluk gibi geldi dedi.
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Associated Presse konuşan Duda, Bu önemli dakikalar hastanın hayatına mal olabilirdi dedi.
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Ana arterdeki operasyon, 15 Kasımda, Rusyanın Ukraynanın elektrik şebekesine bir başka füze yağmuru daha gerçekleştirerek ülkenin enerji tesislerinin yaklaşık %50sine zarar vermesiyle Ukraynanın batısındaki şehirde elektrik kesintileri yaşandığında gerçekleşti.
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Hastanelerde planlanan operasyonlar erteleniyor; internet kesintileri nedeniyle hasta kayıtlarına ulaşılamıyor; ve sağlık görevlileri, karartılmış apartman dairelerinde hastaları muayene etmek için el fenerleri kullanmak zorunda kalıyor.
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Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta Ukraynanın sağlık sisteminin, büyüyen enerji krizi, soğuk kış havalarının başlaması ve diğer zorlukların ortasında “savaşın şimdiye kadarki en karanlık günleri” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
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DSÖnün Avrupa bölge direktörü Dr. Hans Kluge yaptığı açıklamada, Bu kış Ukraynada milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak dedi.
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2 milyon ila 3 milyon daha fazla insanın ısınma ve güvenlik arayışıyla evlerini terk edebileceğini ve COVID-19, zatürree ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere benzersiz sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını tahmin etti.
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Saldırılar, güneydoğu Ukraynadaki hastaneleri ve poliklinikleri de vurdu. DSÖ yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukraynaya girdiği 24 Şubat ile 23 Kasım arasında en az 703 saldırıyı doğruladıklarını söyledi.
Ukrayna'da cerrahlar ameliyata el feneri ile giriyor
Ukrayna'nın Lviv kentinde cerrahlık görevinde bulunan Dr. Oleh Duda, enerji probleminden dolayı hastanelerde de zorluk çektiklerini iletti. Duda, hasta bilgilerine erişmekte güçlük çekildiğini, ameliyatlara el feneri ile girmek zorunda kaldıklarını iletti.
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