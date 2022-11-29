Ukrayna'da savaştan zarar gören evler restore edilecek
Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Ukrayna'nın Enerji Verimliliği Fonu arasında imzalanan yeni bir anlaşma, Ukrayna'daki ev sahiplerinin savaştan zarar görmüş konutlarını restore etmelerine yardımcı olmak için 25 milyon Euro'ya kadar AB fonunu kanalize edecek. AB, IFC ve Enerji Verimliliği Fonu arasındaki anlaşma 28 Kasım'da Brüksel'de imzalandı.
Program, diğer unsurların yanı sıra pencerelerin, kapıların, çatıların ve duvarların değiştirilmesini kapsayacaktır. IFC ayrıca fona bir dizi yeniden inşa projesi konusunda yardımcı olacak ve yararlanıcıları başvuru sürecinde destekleyecektir.
EU News'e göre son iki ayda artan saldırılara maruz kalan kuzey ve orta Ukrayna'daki büyük şehirler olan Kiev, Zhytomyr, Sumy ve Chernihiv'de 5 milyon avroluk bir pilot aşama başlatılıyor.