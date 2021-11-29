Ukrayna'dan 'Türkiye' talebi: Donbass çözüm müzakereleri Ankara'ya taşınsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir öneri geldi.

Sputnik'in aktardığına göre; Facebook hesabından açıklama yapan Ukraynalı vekil Geraşenko, "Rusya'nın sağduyuya çağrılmasına ve Donbass ve Kırım'daki gerilimin sonlandırılması talebiyle baskı yapılmasına yönelik partnerlerimizin tüm adımlarını elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Aslında, Belarus'taki gayri meşru seçimlerden sonra Minsk platformunun taşınması çok daha önce konuşulmalıydı" dedi.

"MÜZAKERELER İÇİN MUHTEMEL YER TÜRKİYE"

Müzakerelerin taşınacağı muhtemel yerin Türkiye olacağını kaydeden Geraşenko, "Ancak tüm bunlar, öncelikle Normandiya formatındaki partnerlerimiz Almanya ve Fransa ile istişare edilmeli. Yakın müttefiklerimiz olan ABD ve İngiltere'yi de dinlemek isteriz" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARABULUCULUKTA PAYIMIZIN OLMASINI İSTERİZ

Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz."

RUSYA DA TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.

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